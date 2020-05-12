«Жарко!»: Модель Екатерина Зуева сделала фото на пляже в бикини без верха

Обольстительные формы звезды соцсетей свели с ума ее подписчиков в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @zuueva

Российская модель Екатерина Зуева продолжает сводить с ума миллионы поклонников в Instagram. Девушка не стесняется демонстрировать «аппетитные» формы на самых провокационных и откровенных фотографиях. Например, на этот раз она не побоялась сделать снимок топлес на пляже. Слегка прикрыв пышную грудь рукой, она позировала в одних трусиках от бикини. Подписчики не могли оторвать глаз от пышного бюста модели.

А чтобы кадр получился еще более «горячим» и будоражащим, Зуева воспользовалась возможностями фотошопа и буквально создала свою копию. Поэтому фанаты смогли насладиться красотой не одной умопомрачительной красавицы, а сразу двух.

Instagram @zuueva

Комментарии заполнили самые изысканные комплименты. Представителей мужского пола покорила бесподобная фигура модели.

«Какое шикарное тело!»

«Вот это дыньки!»

«Смотрю на двух и любуюсь!»

«Жарко то как сразу!»

«Потрясающий вид!» — писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Зуева показала очаровательный снимок в купальнике. 

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