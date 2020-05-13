Заслуженный тренер СССР призналась, что ездит в США пару раз в год, но и там она не проводит никаких занятий со спортсменами.

«Меня никто не слышит»: Тарасова пожаловалась на отсутствие работы

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему не тренирует спортсменов. В интервью каналу РБК она заявила, что главная причина — это отсутствие своего катка для тренировок.

Тарасова пожаловалась, что ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитет России не предлагали ей вернуться к работе.

«Меня никто не слышит», — сказала тренер, отметив, что «желание тренировать есть, но сил меньше с каждым годом».

Тарасова призналась, что летает в США пару раз в год, но и там она не проводит тренировки.

«Прихожу к своим друзьям на каток. Я в США езжу тогда, когда у меня есть свободное время, 1–2 раза в год на две недели или десять дней. Я еду по собственной охоте», — поделилась тренер.

Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса. За более чем 50 лет своей тренерской работы она воспитала таких олимпийских чемпионов, как Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Наталья Бестемьянова. С 2005 года является консультантом Федерации фигурного катания России.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором 73-летняя Татьяна Тарасова продемонстрировала отличную форму.

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