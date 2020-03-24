Отличная растяжка Татьяны Тарасовой потрясла и приободрила ее подписчиков в Instagram. Заслуженный тренер России по фигурному катанию выложила снимок, на котором почти сидит на шпагате. Рекордов Анастасии Волочковой она не поставила. Но для 73-летней дамы такая физическая форма вызывает восхищение. Этим снимком Тарасова показала поклонникам, чем можно заниматься во время домашней изоляции.

«Многие пугаются домашнего карантина. Но ведь за эти недели можно улучшить свой дом, читать, развиваться. Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живет, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие», — написала тренер.

Instagram @t.a.tarasova

Как спортсмен знаменитость дала несколько полезных советов. По ее словам, если в доме есть три любые ступеньки, с ними можно придумать массу физических упражнений. Если есть коврик — можно растягиваться.

«Мы впервые столкнулись с такой проблемой. Надеемся, что это пройдет, мы сможем работать, гулять, ходить в театры. Берегите себя, своих старших родных. Не унывайте!» — обратилась автор поста к фолловерам.

«Татьяна Анатольевна, Вы —супер!»

«Какая растяжка, Татьяна Анатольевна!»

«Нравится, нравится! Татьяна Анатольевна, так держать!» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Тарасова показала, как выглядела в 16 лет.