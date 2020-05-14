Как выживают пациенты с другими заболеваниями во время эпидемии коронавируса
Медицинские учреждения массово переоборудуют по стационары для больных COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Сейчас фокус всей медицинской системы на коронавирусе, и под угрозой оказались жизни хронических пациентов, которые зависят от регулярных медицинских процедур, к примеру, от гемодиализа, переливания крови.
В Петербурге, очередное отделение — после 25 лет работы — переоборудуют под ковидный стационар. Пациентам надо искать другие больницы, а их не так много в принципе.
В Брянской области единственный на регион онкодиспансер сократил список процедур и ограничил вход. И там людям попросту некуда обратиться. О том как выживают — Алиса Паршакова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задача по обеспечению койко-мест в больницах в РФ решена почти полностью.
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