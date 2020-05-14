Сейчас фокус всей медицинской системы на коронавирусе, и под угрозой оказались жизни хронических пациентов, которые зависят от регулярных медицинских процедур, к примеру, от гемодиализа, переливания крови.

В Петербурге, очередное отделение — после 25 лет работы — переоборудуют под ковидный стационар. Пациентам надо искать другие больницы, а их не так много в принципе.

В Брянской области единственный на регион онкодиспансер сократил список процедур и ограничил вход. И там людям попросту некуда обратиться. О том как выживают — Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задача по обеспечению койко-мест в больницах в РФ решена почти полностью.

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