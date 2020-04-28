Задача по обеспечению койко-мест в больницах в РФ решена почти полностью
Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами.
Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen
Задача по обеспечению койко-мест в больницах в РФ решена почти полностью. Как заявил Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами, в настоящее время в стране развернуто 116 тысяч коек.
«Важно, чтобы в каждом регионе РФ была готовность бороться за каждую жизнь», — подчеркнул глава государства.
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