После смерти избранницы мужчина хотел покончить с собой.

Житель Набережных Челнов полгода жил с мертвой возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com / Samot

Мужчина полгода жил в одной квартире с трупом возлюбленной женщины в Татарстане. Житель Набережных Челнов упаковал бездыханную избранницу в полиэтилен и хотел уйти из жизни вслед за ней. Об этом сообщает KazanFirst.

Жители многоквартирного дома долго терпели зловоние, разносившееся по подъезду. В какой-то момент они не выдержали и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что в одной из квартир разлагался труп 47-летней женщины. Там же проживал 50-летний мужчина, представившийся сожителем умершей.

В ходе проверки было установлено, что женщина скончалась после тяжелой болезни еще в октябре 2019 года. Тело умершей возлюбленной мужчина не стал предавать земле, а вместо этого упаковал в полиэтиленовый мешок. Челнинец рассказал, что после смерти своей сожительницы написал записку и планировал покончить с собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что сына именитого хирурга с девушкой нашли мертвыми в московской квартире.

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