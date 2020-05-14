Житель Набережных Челнов полгода жил с мертвой возлюбленной

Мужчина полгода жил в одной квартире с трупом возлюбленной женщины в Татарстане. Житель Набережных Челнов упаковал бездыханную избранницу в полиэтилен и хотел уйти из жизни вслед за ней. Об этом сообщает KazanFirst.

Жители многоквартирного дома долго терпели зловоние, разносившееся по подъезду. В какой-то момент они не выдержали и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что в одной из квартир разлагался труп 47-летней женщины. Там же проживал 50-летний мужчина, представившийся сожителем умершей.

В ходе проверки было установлено, что женщина скончалась после тяжелой болезни еще в октябре 2019 года. Тело умершей возлюбленной мужчина не стал предавать земле, а вместо этого упаковал в полиэтиленовый мешок. Челнинец рассказал, что после смерти своей сожительницы написал записку и планировал покончить с собой.

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