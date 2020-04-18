Сына именитого хирурга с девушкой нашли мертвыми в московской квартире
По предварительным данным, смерть молодых людей могла наступить в результате передозировки наркотиками.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Молодых мужчину и женщину обнаружили мертвыми в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, об их гибели в полицию сообщил хозяин жилища — пара проживала в съемной квартире. Когда квартиросъемщики перестали отвечать на звонки, мужчина решил их проведать, и нашел два бездыханных тела.
Как пишет РЕН ТВ, одним из погибших оказался сын знаменитого кардиохирурга Михаила Алшибая Георгий. Предварительно, рядом с ним нашли тело 29-летней Натальи Серовой.
Причина смерти устанавливается. В качестве предварительной версии рассматривается передозировка наркотиков.
Ране 5-tv.ru сообщал, что семья из трех человек найдена мертвой в одном из домов на улице Щорса в Красноярске. По предварительным данным, тела 47-летней хозяйки дома, ее 77-летнего отца и девятилетней дочери обнаружила родственница погибших днем 30 марта.
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