Рита Дакота показала, как целоваться с парнем в самоизоляции

Певица опубликовала невероятно чувственный снимок с новым возлюбленным Федором Белогаем.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Рита Дакота опубликовала в Instagram редкое фото со своим новым ухажером режиссером Федором Белогаем. На снимке звездная парочка целуется через маски-респираторы. Фотографию певица сопроводила проникновенными словами о том, чем займется вместе с любимым, когда режим самоизоляции отменят.

«Когда карантин закончится, мы с Федом слиняем вдвоем на выходные в Париж, я надену платье в горох и накрашу губы алым, мы будем валяться у Эйфелевой, пить молодое Божоле и есть горячий багет, а потом залипать в импрессионистов с другими туриками», — поделилась планами знаменитость.

Instagram @ritadakota

Поклонники Риты Дакоты высоко оценили снимок «карантинного» поцелуя. Многие пользователи соцсети отметили — поп-дива и ее избранник отлично смотрятся вместе.

«Рита, вы с Федей нереальные просто. Судьба, наверное. Вы прямо одно целое», — написал один из подписчиков.

Слухи о романе Риты Дакоты и Федора Белогая появились в январе 2020 года после того, как звезды вместе снялись в страстном клипе. Потом знаменитости начали появляться в компании друг друга все чаще. Теперь певица откровенно заявляет, что собирается «слинять» с партнером по съемкам на выходные в Париж.

В 2018 году после трех лет брака Рита Дакота развелась с супругом Владом Соколовским. У пары есть общая дочь — двухлетняя Мия.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Риты Дакоты заразился коронавирусом.

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