Роспотребнадзор пошагово расписал действия владельцам кредитов во время пандемии
Ведомство составило специальную памятку совместно с Минфином РФ.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Александр Казаков
На сайте Роспотребнадзора разместили памятку для должников кредитных организаций. В ней сотрудники ведомства подробно рассказали не только о кредитных каникулах, но и расписали алгоритм действий для владельцов кредитов в период пандемии коронавируса.
Роспотребнадзор разработал документ совместно с Министерством финансов России в целях повышения финансовой грамотности среди населения.
Идти на контакт с кредиторами
Эксперты считают, что «прятаться и избегать общения с кредитором — плохая стратегия».
«Не стоит рассчитывать, что про долг „забудут“ или он исчезнет „сам собой“, — этого не произойдет никогда. А выход на переговоры по собственной инициативе добавляет благонадежности заемщику с точки зрения кредитора», — говорится в памятке.
Воздержаться от новых займов
Специалисты также советуют гражданам России не брать новые кредиты. По их словам, «обычно такие решения необдуманны, и их последствия плохо просчитаны». Эксперты полагают, что существует риск «потерять контроль над ситуацией».
Просчитать риски в случае рефинансировании
Рекомендуется также аккуратнее относиться к предложениям кредитных организаций о рефинансировании — увеличении суммы кредита или займа с продлением его срока и, возможно, с уменьшением ежемесячного платежа.
«Принимая решение, важно помнить, что в случае серьезных финансовых затруднений это не поможет решить проблему, а лишь усугубит ее!» — подчеркивают эксперты.
Сотрудники Роспотребнадзора в своей памятке добавили — россиянам не стоит забывать о том, что «долги могут переходить к наследникам».
На фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул физическим лицам и представителям малого бизнеса.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о том, кто и как получит кредитные каникулы в условиях пандемии коронавируса.
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