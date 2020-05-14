На сайте Роспотребнадзора разместили памятку для должников кредитных организаций. В ней сотрудники ведомства подробно рассказали не только о кредитных каникулах, но и расписали алгоритм действий для владельцов кредитов в период пандемии коронавируса.

Роспотребнадзор разработал документ совместно с Министерством финансов России в целях повышения финансовой грамотности среди населения.

Идти на контакт с кредиторами

Эксперты считают, что «прятаться и избегать общения с кредитором — плохая стратегия».

«Не стоит рассчитывать, что про долг „забудут“ или он исчезнет „сам собой“, — этого не произойдет никогда. А выход на переговоры по собственной инициативе добавляет благонадежности заемщику с точки зрения кредитора», — говорится в памятке.

Воздержаться от новых займов

Специалисты также советуют гражданам России не брать новые кредиты. По их словам, «обычно такие решения необдуманны, и их последствия плохо просчитаны». Эксперты полагают, что существует риск «потерять контроль над ситуацией».

Просчитать риски в случае рефинансировании

Рекомендуется также аккуратнее относиться к предложениям кредитных организаций о рефинансировании — увеличении суммы кредита или займа с продлением его срока и, возможно, с уменьшением ежемесячного платежа.

«Принимая решение, важно помнить, что в случае серьезных финансовых затруднений это не поможет решить проблему, а лишь усугубит ее!» — подчеркивают эксперты.

Сотрудники Роспотребнадзора в своей памятке добавили — россиянам не стоит забывать о том, что «долги могут переходить к наследникам».

На фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул физическим лицам и представителям малого бизнеса.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о том, кто и как получит кредитные каникулы в условиях пандемии коронавируса.