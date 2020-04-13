Бизнес должен понимать, как важно сейчас повернуться лицом к своим коллективам. Забыть на время о прибыли и вспомнить о социальной ответственности. Один на один с бедой никого не оставят. Кирилл Сергеев о мерах поддержки и перспективах отечественной экономики в условиях пандемии.

Работа на кухне Марины Наумовой кипит вопреки эпидемии коронавируса. Правда, теперь изысканные блюда укладывают не в фарфоровые тарелки, а в одноразовую посуду. Две недели назад кафе полностью перешло в режим работы «на вынос». Число заказов, как и выручка, упали в десять раз. Чтобы хоть как-то пережить тяжелые времена здесь ужимаются по-максимуму. Заготовок в холодильниках стало гораздо меньше, а персонал кухни сократился с тридцати до пяти человек.

Из работников зала, ожидаемо, не осталось вообще никого. Всех пришлось отправить в вынужденный, но оплачиваемый отпуск.

Всего за две недели в этом кафе подошли к финансовой точке невозврата. Убытки исчисляются сотнями тысяч рублей: платить за аренду, коммунальные услуги, а главное, сотрудникам — нечем. Чтобы спасти бизнес, в кафе решили взять беспроцентный зарплатный кредит. Такая помощь государства — серьезное подспорье, чтобы удержаться на плаву.

«У нас оборот сократился очень сильно — до 3% всего. Это капля в море», — рассказывает шеф-повар Марина Наумова

И на такие же льготные кредиты могут претендовать компании в десятке уязвимых отраслей, в том числе туризма, досуга, общепита, — везде, где доходы упали больше всего. Согласно указу президента, каждая из фирм сможет получать региональный МРОТ на каждого работника — по 12 тысяч рублей ежемесячно или больше. В первую очередь, кредиты предоставят тем, кто не станет никого увольнять, а значит, поможет стране в борьбе с безработицей. Во время очередного совещания с главами регионов Владимир Путин подчеркнул это отдельно.

«Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и команды. Именно такой ответственный зрелый подход мы и будем поддерживать. Считаю справедливой следующую формулу: помогать прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им, тем гражданам, чьи доходы сократились», — пообещал президент РФ.

Только на беспроцентные зарплатные кредиты по всей России выделят 150 миллиардов рублей. В банках уже принимают от компаний первые заявки. А вместе с этим кредитные каникулы получат и сами россияне. Отсрочку введут на погашение ипотеки, если ее сумма не превышает четырех с половиной миллионов рублей в Москве, трех в петербурге и Московской области и на Дальнем Востоке, а также двух в других регионах страны.

Такие же льготы положены и получателям потребительских займов — до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Чтобы не платить по кредиту ближайшие полгода, гражданам будет достаточно всего двух документов: паспорта и справки о сокращении доходов больше, чем на треть. Для юридических лиц процедура будет еще проще.

«Заявку по кредиту по нулевой ставке можно подать на сайте банка, в интернет-банке, в онлайн-офисе для юридических лиц. Ну, практически любыми способами и кредит будет предоставлен в самые короткие сроки — это займет день, максимум, три», — поясняет инвестиционный аналитик Антон Шабанов.

Еще одним спасением для бизнеса станет и снижение ставок по страховым выплатам. Если раньше работодатели отчисляли в фонды по 30% от общей суммы зарплат, то теперь будут вдвое меньше. Владелице актерской школы Екатерине Волковой эта мера поддержки позволит не просто выжить, но и выйти в плюс. На время эпидемии ее бизнес полностью ушел в онлайн. Все расходы только на сотрудников.

«Например, взнос в Пенсионный фонд с 22% упал до 10%. Если ранее с 400 тысяч рублей отчисления шли в размере 88 тысяч рублей, то сейчас это будет 40 тысяч», — рассказывает Екатерина Волкова.

И если на предыдущей неделе такую помощь мог получить только узкий круг компаний, то теперь число получателей заметно возросло. Снижение ставки по страховым взносам заработало не только для микропредприятий, а для всего малого и среднего бизнеса — почти шести миллионов фирм.

То же самое коснулось уплаты долгов по налогам и кредитам, которые решено еще и реструктурировать. После окончания отсрочки компании смогут погасить задолженность равными долями в течение года, и возвращать всю сумму сразу — не придется. Кроме того, в силе остались мораторий на банкротство и распоряжение по сохранению зарплат всем, кто находится на вынужденных выходных. Теперь задача властей — отладить механизмы поддержки адресно, в каждом из субъектов.

«Нужно создать все условия, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, соблюдая при этом все необходимые санитарные требования и нормы обеспечивания безопасности», — подчеркнул Владимир Путин.

И главное новшество этой недели: предпринимателям больше не смогут отказать в помощи без объяснения причин. То, что еще неделю назад было только рекомендацией, стало законодательной нормой даже для арендодателей. Теперь бизнесмены могут смело требовать скидку за съем помещений. И получить ее с вероятностью в 100%.

«Арендодатель должен в течение 30 дней рассмотреть это предложение. И, нравится ему или нет — обязан предоставить льготное существование арендатору», — объясняет адвокат Ольга Макарова.

Но пока одни меры поддержки только обкатывают, другие уже заработали в полную силу. На этой неделе по всей стране начали выдавать продуктовые наборы для школьников. Это те завтраки и обеды, которые положены учащимся по закону — бесплатно. Внутри коробок, помимо прочего — конфеты, сгущенка и печенье, — все, что нужно растущему организму.

«Администрация школы постоянно с нами на связи и нет вопросов по поводу того, как получить ту помощь, которая нам положена», — рассказывает мать школьников Юлия Козлова.

В ближайшее время семьи с детьми получат и дополнительные денежные выплаты. Родители ребенка до трех лет смогут рассчитывать на суммы в пять тысяч рублей в апреле, мае и июне. А с начала лета — на месяц раньше срока — по три тысячи рублей начнут выплачивать семьям с ребенком в возрасте от трех до семи лет. Не останутся без внимания и россияне, потерявшие работу из-за эпидемии: им также положены пособия в размере МРОТ — двенадцати тысяч трехсот десяти рублей. Указы о начислении выплат уже подписали в правительстве.

«C апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ, то есть свыше 12 тысяч рублей. Это коснется тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта», — уточняет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выплатой остальных социальных пособий займутся в Пенсионном фонде страны. Там уже разрабатывают механизм начисления средств и ждут от властей отмашки для начала работы. Желающих получить выплаты, очевидно, окажется много. Так что в ведомстве создают горячие линии для консультаций, а саму заявку можно будет подать дистанционно.

«В настоящий момент могут быть сбои в связи с большим наплывом заявителей, поэтому некоторое время может происходить задержка при обработке запросов на подачу данного заявления», — успокаивает руководитель консалтинговой компании Сергей Костюшкин.

Такие же технические паузы пока возможны и при получении других мер поддержки. Оно и понятно: их перечень меняется с каждой неделей, а количество заявителей растет. Одно известно точно: каждый получит все, что ему причитается. Срок подачи большинства заявлений уже продлили до 1 октября. И за рассмотрение каждого из них главы регионов ответят лично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще меры поддержки от государства ждут россиян в период эпидемии.

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