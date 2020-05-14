Заслуженная артистка России снималась в таких фильмах как «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», сериалах «Бригада», «Живой Пушкин» и многих других.

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Фото: Кадр из кинофильма "А зори здесь тихие"; www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась в Москве в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«В творческой биографии актрисы 80 ролей в таких фильмах, как „Сердце друга“, „Вальс“, „А зори здесь тихие“, „Ксения, любимая жена Федора“, „На полустанке“ и другие. Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — говорится в некрологе на официальном сайте творческого объединения.

Дебют Аллы Мещеряковой в кино состоялся в 1964 году, когда она училась на последнем курсе ВГИКа. Ее пригласили на роль Лены в фильме «Страницы первой любви Марка Орлова. А свою первую главную роль актриса получила в курсовой работе Динары Асановой «На полустанке».

Причина смерти и дата похорон не называется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы МДТ — Театра Европы Светланы Григорьевой, она не дожила несколько дней до 93-летия.

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