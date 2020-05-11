Актриса МДТ — Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге
Заслуженная артистка России, всю свою жизнь прослужившая на одной сцене, не дожила несколько дней до своего 93-летия.
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Фото, видео: Mdt-dodin.ru
Актриса Малого драматического театра — Театра Европы, заслуженная артистка России Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет.
Впервые на подмостки театра, возглавляемого ныне Львом Додиным, Григорьева вышла 67 лет назад, сразу после окончания Ленинградского театрального института, и посвятила ему всю жизнь.
«Как две ниточки, переплелись жизнь Светланы Васильевны и история Малого драматического», — говорится в некрологе на официальном сайте МДТ.
За более чем полвека Светлана Григорьева сыграла в множество ролей: Луизу в «Коварстве и любви» Шиллера, Лауру в «Домовом» Вильде, Надежду «Последних» Горького, Нюрку-хлеборезку в «Вечно живых» Розова, Ассунту в «Татуированной розе» Уильямса, Мать в «Назначении» Володина, Марфу Репишную в «Братьях и сестрах» и многие другие.
«Трагичность истории нашей Родины Светлана Васильевна не просто узнала — выстрадала, выжила, пережила. Совсем еще юной она испытала страшные дни блокады и тяготы эвакуации. И поэтому всегда говорила со сцены об истории человечества с полным осознанием и своего права на это, и своей огромной ответственности», — отмечается в некрологе актрисы.
В год своего 90-летнего юбилея Светлана Григорьева вышла на Камерную сцену в премьере спектакля «Омлет а ля мутард» Руди, а также выпустила книгу воспоминаний под названием «Еще не вечер». До своего 93-летия актриса не дожила несколько дней — день рождения она собиралась отметить 20 мая.
«Выражаем соболезнования родным и близким Светланы Васильевны Григорьевой и скорбим вместе с ними», — говорится в сообщении пресс-службы МДТ — Театра Европы.
Дата похорон актрисы пока не известна.
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