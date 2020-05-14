Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с Саркози

Американская актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с супругом Пьером Оливье Саркози после пяти лет замужества. Об этом пишет портал TMZ. Живущая в Нью-Йорке 33-летняя звезда подала заявление о расторжении брака еще 17 апреля, но в процесс вмешалась пандемия коронавируса. Теперь знаменитость добивается рассмотрения дела в чрезвычайном порядке.

Ускорить процедуру актриса намерена в связи с тем, что неделей ранее муж через электронную почту потребовал супругу вывести вещи из их нью-йоркской квартиры. По ее словам, он дал ей срок до 18 мая и пытается вытеснить ее, потому что расторг аренду жилплощади без ее ведома. В ответном письме она просила дать ей время до 30 мая, но Саркози не ответил.

Как пишет издание, уложиться до 18 мая Олсен не сможет из-за городских ограничений, введенных на время пандемии. Единственным способом защитить свою собственность стал для нее ускоренный развод. В рамках этого процесса она может добиться постановления суда, запрещающее Саркози распоряжаться ее собственностью.

Французский банкир Оливье и актриса начали встречаться в 2012 году и поженились три года спустя. Что стало причиной их размолвки, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе.