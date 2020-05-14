Американка решила расторгнуть брак с братом бывшего президента Франции. Звезда утверждает, что муж выселяет ее из квартиры.

Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с Саркози

Фото: Instagram @marykateandashleyo

Американская актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с супругом Пьером Оливье Саркози после пяти лет замужества. Об этом пишет портал TMZ. Живущая в Нью-Йорке 33-летняя звезда подала заявление о расторжении брака еще 17 апреля, но в процесс вмешалась пандемия коронавируса. Теперь знаменитость добивается рассмотрения дела в чрезвычайном порядке.

Ускорить процедуру актриса намерена в связи с тем, что неделей ранее муж через электронную почту потребовал супругу вывести вещи из их нью-йоркской квартиры. По ее словам, он дал ей срок до 18 мая и пытается вытеснить ее, потому что расторг аренду жилплощади без ее ведома. В ответном письме она просила дать ей время до 30 мая, но Саркози не ответил.

Как пишет издание, уложиться до 18 мая Олсен не сможет из-за городских ограничений, введенных на время пандемии. Единственным способом защитить свою собственность стал для нее ускоренный развод. В рамках этого процесса она может добиться постановления суда, запрещающее Саркози распоряжаться ее собственностью.

Французский банкир Оливье и актриса начали встречаться в 2012 году и поженились три года спустя. Что стало причиной их размолвки, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.93
0.35 79.90
0.12
Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции

Последние новости

17:23
Сбербанк напомнил о возможности онлайн-переводов при пандемии
17:18
Кому достанется квартира Федосеевой-Шукшиной? — интервью сына Алибасова
17:14
Ураган в Чите повредил десятки школ и детских садов
17:09
«Оп, оп, опа!» Плющенко и Рудковская развлекли публику «гопницким» танцем
17:04
Путин поручил заранее обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
16:52
Сосед опроверг кражу денег сиделкой у покойной Аллы Мещеряковой

Сейчас читают

Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции
«Со мной сложно быть рядом»: Климова объяснила причину развода с Месхи
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок