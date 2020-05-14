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Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции

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Карина Бернтгольц
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В период пандемии коронавируса, по наблюдениям психологов, чувство ревности у некоторых сильно обострилось.

Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Samot

В период самоизоляции многие влюбленные пары столкнулись с трудностями в отношениях — прежде всего, это касается тех, кто значительно недавно перешел на новый этап и стал вместе жить. Ссоры, недомолвки, а иногда даже измены в это время разрушают союзы, которые строились годами.

В связи с этим многие, особо недоверчивые партнеры, пытаются следить за своей второй половинкой и контролировать каждый ее шаг. О том, под представителями каких знаков зодиака скрываются настоящие шпионы, рассказал портал «Люблюlife», обобщив результаты опроса. Респондентов просили признаться, пытались ли они когда-нибудь прочитать переписку своего избранника или найти на него компромат в социальных сетях.

Социальный эксперимент показал, что чаще всего следить за партнерами пытались Львы. Эту информацию подтвердили 75% опрошенных представителей данного знака зодиака. Они признались, что привыкли контролировать свою вторую половинку, поэтому регулярно проверяют ее почту и переписки в разных мессенджерах.

На втором месте в списке ревнивых шпионов — Раки. 71% опрошенных представителей этого знака не стали скрывать, что всегда стараются выяснить причины охлаждения отношений и используют для этого любые способы.

На третьей строчке в антирейтинге — Рыбы. 69% представителей этого знака не смогут спокойно уснуть, не узнав, что их избранник прячет. Они обладают превосходной интуицией, поэтому всегда чувствуют, если партнер начал им изменять.

Пятерку лидеров замыкают Близнецы (66%) и Скорпион (62%). Меньше всего в слежке за возлюбленным нуждаются Стрельцы (19%), Девы (15%) и Водолеи (11%). Они уверены в себе и не чувствуют необходимости устраивать дополнительные проверки.

Ранее 5-tv.ru назвал знаки зодиака, которые быстрее всего привязываются к возлюбленным.

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Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции

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