Генерирующие компании обратили внимание горожан на необходимость сидеть дома в условиях самоизоляции и платить за все онлайн.

Петербуржцам упростили оплату квитанций за тепло, воду и электричество

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

 

Петербуржцы смогут оплатить услуги ЖКУ по упрощенной схеме в условиях самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Так, уже в мае петербуржцы получили квитанции, в которых плата за тепло и горячую воду объединены с суммой за электричество на едином бланке. Оплатить счета можно несколькими способами: на сайтах «ТЭК СПБ» и АО «Петроэлектросбыта» или через «Сбербанк онлайн». Предоставить показания можно также по телефону или по электронной почте.

Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ принял решение не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Кроме того, уже в первой половине 2021 года единая политика формирования тарифов будет введена по всей России.

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