Глава ФРС США назвал «беспрецедентными» масштабы экономического кризиса в стране

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сообщил о «беспрецедентных» масштабах экономического спада в стране. Об этом он рассказывал в своем видеовыступлении, трансляция которого велась на сайте Института мировой экономики имени Петерсона.

«Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории — гораздо хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны», — предупредил Пауэлл.

Он заявил, что уже сейчас в США наблюдается «резкое снижение экономической активности и занятости» и выразил обеспокоенность тем, что «все достижения последнего десятилетия в вопросе создания новых рабочих мест были уничтожены». По его словам, с момента начала пандемии более 20 миллионов американцев лишились работы.

Ранее стало известно о том, что за последний месяц общий уровень безработицы в США вырос до 14,7%, что стало худшим показателем со времен Великой депрессии.