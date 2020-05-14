Глава ФРС США назвал «беспрецедентными» масштабы экономического кризиса в стране
Джером Пауэлл заявил, что более 20 миллионов американцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сообщил о «беспрецедентных» масштабах экономического спада в стране. Об этом он рассказывал в своем видеовыступлении, трансляция которого велась на сайте Института мировой экономики имени Петерсона.
«Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории — гораздо хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны», — предупредил Пауэлл.
Он заявил, что уже сейчас в США наблюдается «резкое снижение экономической активности и занятости» и выразил обеспокоенность тем, что «все достижения последнего десятилетия в вопросе создания новых рабочих мест были уничтожены». По его словам, с момента начала пандемии более 20 миллионов американцев лишились работы.
Ранее стало известно о том, что за последний месяц общий уровень безработицы в США вырос до 14,7%, что стало худшим показателем со времен Великой депрессии.
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