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«Это святотатство» — Лановой глубоко оскорблен из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

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Ранее СКР возбудил уголовные дела по факту размещения фотографий нацистских преступников на сайтах движения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой назвал святотатством любые попытки разместить на сайте движения фотографий нацистских преступников.

«Разделяю возмущение, которое уже высказали представители самых разных общественных организаций, регионов, ветеранских сообществ. Ума не приложу, кому это могло прийти в голову, но считаю, что следователи должны с этим разобраться. Смешивать память героев с нацистскими преступниками и их пособниками абсолютно недопустимо», — цитирует Ланового ТАСС.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографий нацистских преступников. Сообщается, что неизвестные выложили на порталах два портрета фашистов и подписали их именами советских воинов.

Портреты нацистов с порталов удалили сразу, как только были обнаружены. Сейчас правоохранители вычисляют интернет-злоумышленников.

Между тем, онлайн-шествие «Бессмертный полк» продолжается. К этому часу на официальном сайте акции в трансляции приняли участие уже свыше шестисот пятидесяти тысяч портретов фронтовиков. Всего на сайте зарегистрировались около трех миллионов человек. Организаторы подчеркнули: шествие героев продлится до последнего портрета.

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