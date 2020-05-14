Путин: ситуация с СОVID-19 в России меняется, пора вернуться к текущим делам
Глава государства также поблагодарил ученых-генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso; 5-tv.ru
Эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность вновь сконцентрироваться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
Глава государства напомнил, что в последние недели все усилия властей были прежде всего направлены на противодействие эпидемии СОVID-19, на принятие экстренных мер поддержки граждан и экономики.
Путин также поблагодарил ученых-генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от коронавируса.
«Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса. Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой», — сказал он.
Президент поставил задачу вести генетические разработки, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания.
«Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, (улучшать) состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо», — заявил он.
В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19. Полностью за сутки выздоровели 5 527 пациент.
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