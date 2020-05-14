В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19

В России за сутки выявлено 9 974 новых случая инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве подтверждено 4712 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано 130 716 случая заболевания.

В Петербурге COVID-19 нашли у 460 человек, в Ленинградской области у 69. Таким образом, в Северной столице количество больных коронавирусом увеличилось до 8945. В области их стало 1775.

Статистика новых случаев по регионам:

Москва - 4712

Московская область - 918

Санкт-Петербург - 460

Нижегородская область - 238

Ивановская область - 102

Тульская область - 98

Республика Дагестан - 98

Калужская область - 97

Краснодарский край - 97

Волгоградская область - 96

Саратовская область - 96

Рязанская область - 89

Оренбургская область - 89

Республика Башкортостан - 88

Ярославская область - 87

Тамбовская область - 86

Самарская область - 84

Брянская область - 82

Ульяновская область - 80

Чувашская Республика - 79

Ростовская область - 78

Курская область - 76

Новосибирская область - 76

Кабардино-Балкарская Республика - 73

Ямало-Ненецкий АО - 73

Ставропольский край - 72

Республика Северная Осетия - 70

Ленинградская область - 69

Свердловская область - 64

Республика Татарстан - 61

Ханты-Мансийский АО - 61

Орловская область - 57

Белгородская область - 52

Хабаровский край - 51

Республика Бурятия - 49

Приморский край - 49

Липецкая область - 46

Забайкальский край - 46

Владимирская область - 45

Воронежская область - 45

Астраханская область - 45

Пензенская область - 45

Челябинская область - 44

Пермский край - 42

Архангельская область - 41

Тюменская область - 41

Республика Ингушетия - 39

Республика Тыва - 39

Алтайский край - 39

Республика Марий Эл - 37

Смоленская область - 36

Калининградская область - 36

Республика Калмыкия - 35

Республика Саха (Якутия) - 35

Республика Мордовия - 34

Омская область - 34

Костромская область - 31

Республика Крым - 30

Карачаево-Черкесская Республика - 27

Иркутская область - 26

Чеченская Республика - 24

Мурманская область - 21

Красноярский край - 21

Тверская область - 20

Новгородская область - 15

Кировская область - 15

Кемеровская область - 13

Республика Карелия - 12

Вологодская область - 12

Псковская область - 12

Амурская область - 12

Камчатский край - 11

Курганская область - 9

Томская область - 9

Республика Коми - 8

Республика Хакасия - 8

Удмуртская Республика - 7

Еврейская АО - 6

Республика Адыгея - 5

Республика Алтай - 3

Сахалинская область - 2

Севастополь - 2

Магаданская область - 1

Чукотский АО - 1

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 93 человек. Полностью за сутки выздоровели 5 527 пациент.

Всего в стране зарегистрировано 242 271 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2305 человек, выздоровели 53 530 человек.

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