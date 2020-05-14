В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 252 245 человека с положительными результатами теста на коронавирус. Проведено более 6,1 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
В России за сутки выявлено 9 974 новых случая инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни.
По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве подтверждено 4712 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано 130 716 случая заболевания.
В Петербурге COVID-19 нашли у 460 человек, в Ленинградской области у 69. Таким образом, в Северной столице количество больных коронавирусом увеличилось до 8945. В области их стало 1775.
Статистика новых случаев по регионам:
Москва - 4712
Московская область - 918
Санкт-Петербург - 460
Нижегородская область - 238
Ивановская область - 102
Тульская область - 98
Республика Дагестан - 98
Калужская область - 97
Краснодарский край - 97
Волгоградская область - 96
Саратовская область - 96
Рязанская область - 89
Оренбургская область - 89
Республика Башкортостан - 88
Ярославская область - 87
Тамбовская область - 86
Самарская область - 84
Брянская область - 82
Ульяновская область - 80
Чувашская Республика - 79
Ростовская область - 78
Курская область - 76
Новосибирская область - 76
Кабардино-Балкарская Республика - 73
Ямало-Ненецкий АО - 73
Ставропольский край - 72
Республика Северная Осетия - 70
Ленинградская область - 69
Свердловская область - 64
Республика Татарстан - 61
Ханты-Мансийский АО - 61
Орловская область - 57
Белгородская область - 52
Хабаровский край - 51
Республика Бурятия - 49
Приморский край - 49
Липецкая область - 46
Забайкальский край - 46
Владимирская область - 45
Воронежская область - 45
Астраханская область - 45
Пензенская область - 45
Челябинская область - 44
Пермский край - 42
Архангельская область - 41
Тюменская область - 41
Республика Ингушетия - 39
Республика Тыва - 39
Алтайский край - 39
Республика Марий Эл - 37
Смоленская область - 36
Калининградская область - 36
Республика Калмыкия - 35
Республика Саха (Якутия) - 35
Республика Мордовия - 34
Омская область - 34
Костромская область - 31
Республика Крым - 30
Карачаево-Черкесская Республика - 27
Иркутская область - 26
Чеченская Республика - 24
Мурманская область - 21
Красноярский край - 21
Тверская область - 20
Новгородская область - 15
Кировская область - 15
Кемеровская область - 13
Республика Карелия - 12
Вологодская область - 12
Псковская область - 12
Амурская область - 12
Камчатский край - 11
Курганская область - 9
Томская область - 9
Республика Коми - 8
Республика Хакасия - 8
Удмуртская Республика - 7
Еврейская АО - 6
Республика Адыгея - 5
Республика Алтай - 3
Сахалинская область - 2
Севастополь - 2
Магаданская область - 1
Чукотский АО - 1
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 93 человек. Полностью за сутки выздоровели 5 527 пациент.
Всего в стране зарегистрировано 242 271 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2305 человек, выздоровели 53 530 человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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