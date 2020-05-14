Инцидент произошел ночью 14 мая на улице Дмитрия Михайлова в Ногинске.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Два грабителя магазина тяжело ранили полицейского в подмосковном Ногинске. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 мая на улице Дмитрия Михайлова.

По версии следствия, в торговой точке сработала сигнализация. Сотрудник охранного предприятия обратился за помощью к автоинспекторам, патрулировавшим район. Прибыв на место, стражи порядка вошли в магазин и обнаружили двух мужчин в масках. Злоумышленники были вооружены ломом и отверткой. Предполагаемые преступники оказали полицейским активное сопротивление. В ходе борьбы один из автоинспекторов получил удар по голове.

Коллега пострадавшего полицейского предпринял попытку задержать злоумышленников и несколько раз выстрелил из табельного оружия. Несмотря на усилия стража порядка, подозреваемым удалось скрыться.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время ведется розыск предполагаемых преступников.

Пострадавший полицейский госпитализирован. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нарушители комендантского часа из-за СОVID-19 в Кении обезглавили полицейского.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.93
0.35 79.90
0.12
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

20:27
Мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию COVID-19
20:23
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая
20:18
Роспотребнадзор пояснил кардинальные нововведения в школах из-за COVID-19
20:11
Собчак застала Богомолова за поеданием коры деревьев
20:05
Голикова оценила роль российского центра биобезопасности против коронавируса
19:58
Переболевшая COVID-19 Бабкина страдает из-за разлуки с мужем

Сейчас читают

Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...