В Подмосковье два грабителя магазина тяжело ранили полицейского
Инцидент произошел ночью 14 мая на улице Дмитрия Михайлова в Ногинске.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Два грабителя магазина тяжело ранили полицейского в подмосковном Ногинске. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 мая на улице Дмитрия Михайлова.
По версии следствия, в торговой точке сработала сигнализация. Сотрудник охранного предприятия обратился за помощью к автоинспекторам, патрулировавшим район. Прибыв на место, стражи порядка вошли в магазин и обнаружили двух мужчин в масках. Злоумышленники были вооружены ломом и отверткой. Предполагаемые преступники оказали полицейским активное сопротивление. В ходе борьбы один из автоинспекторов получил удар по голове.
Коллега пострадавшего полицейского предпринял попытку задержать злоумышленников и несколько раз выстрелил из табельного оружия. Несмотря на усилия стража порядка, подозреваемым удалось скрыться.
Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время ведется розыск предполагаемых преступников.
Пострадавший полицейский госпитализирован. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нарушители комендантского часа из-за СОVID-19 в Кении обезглавили полицейского.
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