Два грабителя магазина тяжело ранили полицейского в подмосковном Ногинске. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 14 мая на улице Дмитрия Михайлова.

По версии следствия, в торговой точке сработала сигнализация. Сотрудник охранного предприятия обратился за помощью к автоинспекторам, патрулировавшим район. Прибыв на место, стражи порядка вошли в магазин и обнаружили двух мужчин в масках. Злоумышленники были вооружены ломом и отверткой. Предполагаемые преступники оказали полицейским активное сопротивление. В ходе борьбы один из автоинспекторов получил удар по голове.

Коллега пострадавшего полицейского предпринял попытку задержать злоумышленников и несколько раз выстрелил из табельного оружия. Несмотря на усилия стража порядка, подозреваемым удалось скрыться.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время ведется розыск предполагаемых преступников.

Пострадавший полицейский госпитализирован. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нарушители комендантского часа из-за СОVID-19 в Кении обезглавили полицейского.