«Уильям сделал умный выбор»: Том Круз увлекся Кейт Миддлтон

Radar Online: Том Круз увлекся Кейт Миддлтон

Актер Том Круз стал осыпать комплиментами Кейт Миддлтон после встречи с ней и принцем Уильямом на лондонской премьере фильма «Диггер». Инсайдеры отмечают увлеченость артиста принцессой не в первый раз, сообщает Radar Online.

По словам Круза, принцесса обладает замечательным чувством юмора, умна и с ней весело проводить время. Говоря о супругах, он также отметил их харизму и элегантность, а затем отдельно выразил восхищение нарядом Кейт.

«Уильям сделал умный выбор», — добавил актер, говоря о супруге наследника британского престола.

Помог спуститься по лестнице

Как пишет издание, на премьере Круз подал принцессе руку, помогая ей спуститься по ступеням. Похожий эпизод произошел на лондонском показе «Топ Ган: Мэверик» в 2022 году: тогда актер сопровождал Кейт при подъеме по лестнице.

Они встречались и на Уимблдоне. В июле 2022 года Круз сидел в королевской ложе в нескольких рядах позади принцессы, а в 2024-м вновь посещал турнир.

Что утверждают источники издания

Собеседник Radar Online заявил, что актер оживляется в присутствии Кейт и считает ее красивой, обаятельной и впечатляющей женщиной. При этом источник подчеркнул, что Круз не подразумевает попыток Круза разрушить ее отношения с мужем.

Другие источники издания утверждают, что внимание к Кейт и актеру вызвало ревность Уильяма.

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