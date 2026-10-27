Путин назвал Азербайджан стабильным партнером России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Глава государства отметил хорошие отношения двух стран в энергетической сфере.

Фото, видео: © РИА Новости/Мурад Оруджев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Азербайджан как стабильного и хорошего партнера РФ по ряду направлений. Об этом сообщил сам глава государства, комментируя выступления участников на саммите ФСЭГ (Форуме стран — экспортеров газа. — Прим. ред.).

По словам Путина, Москву и Баку связывают хорошие отношения в энергетической сфере.

«Азербайджан — наш стабильный хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере», — отметил президент России.

Как отметил Путин, хотя Россия экспортирует в Турцию существенно большие объемы газа, чем Азербайджан, российская сторона не соперничает с Баку и намерена расширять взаимодействие в энергетической сфере. Глава государства указал, что эта тема прорабатывается в рамках интенсивного диалога с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Форуме стран — экспортеров газа в Москве президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз создает препятствия для использования углеводородов развивающимися государствами. Российский лидер напомнил, что европейское объединение изначально возникло как союз угля и стали, и назвал несправедливым нынешний подход к применению энергоресурсов.

В своем выступлении глава России обозначил ключевые направления работы, необходимые для решения геополитических проблем, с которыми сталкивается мировая газовая отрасль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

17:54
«Я счастливый человек»: Киркоров рассказал, что считает своим главным богатством
17:50
«Природа исцеляет»: Кейт Миддлтон рассказала, что ей помогало в борьбе с раком
17:46
Хакеры атаковали парламент Италии: взломана почта премьера Мелони
17:40
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
17:37
Охлобыстин объяснил, почему отказывается играть в пошлых проектах
17:34
Путин назвал таяние вечной мерзлоты вызовом для регионов России

Сейчас читают

Пропавшие украшения Лерчек: следователь стал фигурантом дела о халатности
Зарабатывает и сразу спускает? Киркоров раскрыл судьбу своих миллионов
Долину без спроса «продали» вместе с мебелью: директор певицы идет в суд
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео