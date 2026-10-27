Путин назвал Азербайджан стабильным партнером России

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Азербайджан как стабильного и хорошего партнера РФ по ряду направлений. Об этом сообщил сам глава государства, комментируя выступления участников на саммите ФСЭГ (Форуме стран — экспортеров газа. — Прим. ред.).

По словам Путина, Москву и Баку связывают хорошие отношения в энергетической сфере.

«Азербайджан — наш стабильный хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере», — отметил президент России.

Как отметил Путин, хотя Россия экспортирует в Турцию существенно большие объемы газа, чем Азербайджан, российская сторона не соперничает с Баку и намерена расширять взаимодействие в энергетической сфере. Глава государства указал, что эта тема прорабатывается в рамках интенсивного диалога с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Форуме стран — экспортеров газа в Москве президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз создает препятствия для использования углеводородов развивающимися государствами. Российский лидер напомнил, что европейское объединение изначально возникло как союз угля и стали, и назвал несправедливым нынешний подход к применению энергоресурсов.

В своем выступлении глава России обозначил ключевые направления работы, необходимые для решения геополитических проблем, с которыми сталкивается мировая газовая отрасль.

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