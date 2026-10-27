«Моя Оксанка»: Охлобыстин рассказал, за что на него обижается жена

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Василиса Власова
Василиса Власова 28 0

Актер отметил: его супруга — человек отходчивый.

За что обижается жена на Охлабыстина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Жена обижается на Ивана Охлобыстина из-за его стремления к уединению

Актер Иван Охлобыстин рассказал, на что обижается его жена, актриса и сценарист Оксана Арбузова. Звезда сериала «Интерны» сделал заявление в преддверии выхода шоу на федеральном канале.

«Специфика моей работы подразумевает, что большую часть жизни я окружен немалым количеством людей. Поэтому случаются периоды, когда мне нужно провести время в одиночестве. И вот каждое утро по полтора-два часа могу гулять перед работой, даже специально очень рано подняться ради такого дела», — объяснил Охлобыстин, начиная свой рассказ.

По словам актера, иногда его хобби нравятся не всем.

«Люблю лес и в целом природу, но мое стремление к уединению влечет за собой некоторые бытовые неудобства. И, конечно, моей Оксанке бывает непросто, может обижаться, но в целом она отходчивая», - отметил Охлобыстин.

Ранее 5-tv.ru писал об увлечении Ивана Охлобыстина природой. По словам артиста, в моменты особого уединения с окружающей средой, он даже слышит, что говорят деревья.

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