Боялась не увидеть дочь: паразит едва не съел глаз беременной женщины

The Sun: паразит едва не съел глаз беременной женщины

Женщина во время беременности едва не лишилась глаза из-за паразита. Первоначально заболевание приняли за вирусную инфекцию, а верный диагноз поставили примерно через два месяца после появления симптомов, сообщает The Sun.

В июне 2026 года 30-летняя британка Эми Уэзерберн заметила, что левым глазом стала видеть размыто. Сначала она объясняла это привычной сухостью глаз и жаркой погодой.

Однако состояние ухудшалось: появились слезотечение, покраснение, отек и сильная чувствительность к свету.

Два месяца в затемненных комнатах

Когда Эми стало трудно смотреть телевизор и находиться на дневном свету, она обратилась за помощью. По ее словам, специалист предположил вирусную инфекцию, похожую на герпес или опоясывающий лишай, и назначил противовирусные препараты.

Лечение не приносило улучшения. В течение следующих двух месяцев женщина неоднократно обращалась в отделение неотложной помощи.

Эми рассказала, что почти все это время проводила в темноте. Даже праздник перед рождением ребенка пришлось организовать в доме бабушки с закрытыми жалюзи, а самой будущей матери — надеть солнцезащитные очки.

Одним из главных ее страхов было не увидеть дочь после рождения.

Причину связали с водой из распылителя

В августе другой специалист диагностировал акантамебный кератит — редкую инфекцию, при которой простейшие микроорганизмы поражают роговицу.

Эми предполагает, что заражение произошло из-за портативного вентилятора с распылителем воды. Она регулярно использовала его на работе, чтобы легче переносить жару.

По словам женщины, врачи связали заболевание с попаданием распыляемой воды в глаза и изменениями иммунной защиты во время беременности.

Контактными линзами Эми в тот период не пользовалась и носила очки.

Дочь она увидела, но лечение продолжается

После назначения глазных капель зрение начало улучшаться. Когда 23 августа родилась дочь Эмбер, Эми смогла ее увидеть.

Однако лечение пришлось продолжать и в родильном отделении: капли ей помогал закапывать партнер.

Сейчас, по словам женщины, признаков инфекции в левом глазу больше нет, но зрение восстановилось не полностью. Она продолжает применять назначенные препараты и опасается, что в будущем может понадобиться пересадка роговицы.

Почему инфекцию бывает трудно распознать

Возбудитель встречается в природных водоемах, водопроводной воде, бассейнах.

Среди симптомов — боль, покраснение, затуманенное зрение, светобоязнь и ощущение инородного тела. На ранних этапах заболевание может напоминать другие инфекции роговицы, что затрудняет диагностику.

Без надлежащего лечения возможны повреждение глаза и потеря зрения.

Пользователи контактных линз подвержены повышенному риску, однако история Эми показывает, что заболевание встречается и у тех, кто их не носит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.