В обновленном «Олимпийском» в Москве будет больше 100 спортплощадок

Масштабное обновление столичного спорткомплекса «Олимпийский» вышло на финальную стадию. Об этом сообщается в канале мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере МАКС.

Основные строительные работы планируется завершить в 2027 году. Сейчас готовность многофункционального комплекса оценивается примерно в 80%. На площадке задействовано более 5,5 тысячи специалистов, а общий строительный объем составляет около 6,5 миллиона кубических метров — это больше половины объема 12 башен «Москва-Сити».

Легендарный спорткомплекс, построенный к Олимпиаде-1980, получит второе рождение. Проект предполагает создание четырех сооружений, три из которых свяжет общий стилобат.

В главном корпусе сохранятся исторические черты, но появится не имеющий аналогов в мире концертный комплекс на 50-метровой высоте, рассчитанный на 12 тысяч зрителей.

Главный корпус и Водный комплекс свяжет медиамост — первый в России. На нем будут демонстрироваться визуально-световые шоу. Кроме того, здесь начнут работать центры фехтования, настольного тенниса, пляжных видов спорта и единоборств.

В общей сложности в «Олимпийском» появится более 100 спортивных площадок и свыше 40 видов спорта. По масштабу он превзойдет все столичные спортивные объекты.

«Это проект мирового уровня, и я уверен: он войдет в число наиболее востребованных в стране», — говорится в сообщении мэра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ближайшие три года в Москве планируют построить 49 спортивных объектов.

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