Ситуация в семье Джигана и Оксаны Самойловой не проходит бесследно для их детей. С февраля в доме многодетной матери и рэпера не утихают скандалы. В результате обвинившая мужа в агрессивном поведении и рукоприкладстве модель решила развестись. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, девушка подала документы и сейчас ждет итогового решения.

Особенно остро на размолвку родителей, по словам Самойловой, реагируют их старшие дочери Лея и Ариела. Последняя на днях съехала от родителей. На своей странице в Instagram Оксана написала, что девятилетняя наследница решила побыть на даче с бабушкой и дедушкой. Когда девочка вернется обратно, неизвестно. Ее мама предполагает, что дочь пробудет вдали от дома около недели.

Instagram @samoylovaoxana

«В очередной раз убедилась насколько важно слышать своих детей, слышать их желания и потребности. И, о боги, как это сложно!» — написала многодетная мать в очередном посте для Instagram.

Подписчики принялись подбадривать Самойловову и пожелали семье скорейшего воссоединения.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова Джигана о том, как Самойлова спасла его от смерти. Популярный артист недавно вышел из клиники, где проходил усиленный курс лечения от нарко- и алкозависимости.