Старшая дочь Джигана и Самойловой покинула родительский дом
Восьмилетняя Ариела решила пожить у дедушки с бабушкой.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Ситуация в семье Джигана и Оксаны Самойловой не проходит бесследно для их детей. С февраля в доме многодетной матери и рэпера не утихают скандалы. В результате обвинившая мужа в агрессивном поведении и рукоприкладстве модель решила развестись. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, девушка подала документы и сейчас ждет итогового решения.
Особенно остро на размолвку родителей, по словам Самойловой, реагируют их старшие дочери Лея и Ариела. Последняя на днях съехала от родителей. На своей странице в Instagram Оксана написала, что девятилетняя наследница решила побыть на даче с бабушкой и дедушкой. Когда девочка вернется обратно, неизвестно. Ее мама предполагает, что дочь пробудет вдали от дома около недели.
«В очередной раз убедилась насколько важно слышать своих детей, слышать их желания и потребности. И, о боги, как это сложно!» — написала многодетная мать в очередном посте для Instagram.
Подписчики принялись подбадривать Самойловову и пожелали семье скорейшего воссоединения.
Ранее 5-tv.ru публиковал слова Джигана о том, как Самойлова спасла его от смерти. Популярный артист недавно вышел из клиники, где проходил усиленный курс лечения от нарко- и алкозависимости.
Читайте также
57%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?