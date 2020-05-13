Популярный артист совсем недавно вышел из клиники, где проходил усиленный курс лечения от нарко- и алкозависимости.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Скандально известный рэпер Джиган во время прямого эфира с Тимати подробно рассказал, что ему на самом деле пришлось пережить за время лечения от наркозависимости.

По словам певца, после рождения четвертого ребенка — сына Давида — он чуть было не погиб. Виной тому — проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, которые артист стал употреблять в неограниченных количествах. Тогда на помощь Джигану пришла его верная и любящая супруга, бизнесвумен Оксана Самойлова.

Собрав все силы в кулак, многодетная мама насильно заставила Джигана пройти курс лечения в серьезных клиниках в США, а затем и в России.

«Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Это клиника, это лечение. Девяносто капельниц я сделал за три недели. Я никому не советую попадать в такие трипы. Кроме смерти и дна, ничего нет в наркотиках… У меня четверо детей, прекрасная жена. Кто меня и спас, так это моя жена. Если бы не она, был бы «давай до свидания», — рассказал другу из Black Star рэпер.

А позже добавил, что после этого случая, он начал ценить жизнь и близких людей по-настоящему. В связи с чем и отважился в очередной раз попросить прощения у супруги, надеясь, что та заберет заявление о разводе.

Instagram @iamgeegun

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган публично признался Оксане Самойловой в любви, а также занялся воспитанием детей после грандиозного скандала.

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