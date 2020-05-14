Уголовное дело возбудили в отношении главы Минсельхоза Пензенской области

Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении главы регионального Минсельхоза Андрея Бурлакова. Как стало известно 5-tv.ru, его подозревают в хищении денег, выделенных на реализацию госпрограммы.

Бурлакову вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Вместе с ним был задержан его заместитель. Суд изберет им меру пресечения в ближайшее время. Ожидается, что их поместят под арест на два месяца.

По версии правоохранителей, Бурлаков и его заместитель причастны к хищению денежных средств мошенническим путем, предусмотренных на реализацию госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы».

Как сообщал 5-tv.ru, обыски у главы Минсельхоза Пензенской области прошли утром 14 мая. Их проводили сотрудники ФСБ, которые изъяли часть документов для расследования.