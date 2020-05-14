Женщина знала, что сожитель регулярно избивал ее сына, но до последнего отрицала факт жестокого обращения с малышом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как развивается ситуация с расследованием избиения восьмилетнего мальчика в Мурманской области.

Шокирующая история произошла в Мончегорске 25 марта. Маленького ребенка с многочисленными ранами и синяками доставили в одну из городских больниц. Медики срочно связались с правоохранителями. Сотрудники полиции выяснили, что избил школьника сожитель его матери, мужчина 1995 года рождения. Сама родительница знала о регулярных побоях, но до последнего отрицала факт жестокого обращения с ребенком.

«Мы продолжаем работать с профильными ведомствами в регионе. Ранее обращались в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов. После этого были возбуждены три уголовных дела», — пояснила Кузнецова, добавив, что на этом участие ведомства в случившемся не заканчивается.

Так, была проведена большая работа с бабушкой мальчика, которая взяла его на временное попечение после вопиющего инцидента. Мать, на глазах которой отчим жестоко избивал ребенка, на данный момент изолирована от общения со школьником и проживает на отдельной жилплощади.

«Что касается здоровья мальчика, оно стабилизировалось. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции занятия с психологом были приостановлены. Я считаю, что в кратчайшие сроки нужно найти возможность для восстановления оказания необходимой помощи ребенку в полном объеме», — отметила эксперт.

В заключение Анна Кузнецова добавила, что в настоящий момент за здоровьем малыша и ходом следствия наблюдает почти вся страна. Причем многие люди предлагают личную помощь. Уполномоченный по правам ребенка поблагодарила всех неравнодушных за активную гражданскую позицию и заметила, что ситуация находится на особом контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный блогер Ида Галич готова лично разобраться с истязателем, глумившимся над восьмилетним ребенком из Мончегорска.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.93
0.35 79.90
0.12
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

23:25
США рассекретили отчеты летчиков о «встречах» с НЛО
23:13
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж
22:57
«Либо глупость, либо умысел»: Трамп не собирается прощать Китаю пандемию коронавируса
22:48
«Прекрасный отец»: Emin спел дуэтом с маленькой дочкой после новости о разводе
22:39
Глава ФРС США назвал «беспрецедентными» масштабы экономического кризиса в стране
22:30
Как ярко сыграть свадьбу онлайн и сэкономить денег?

Сейчас читают

Какого цвета ваше имя? Узнай о характере то, о чем не догадывался
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок