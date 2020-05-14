Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как развивается ситуация с расследованием избиения восьмилетнего мальчика в Мурманской области.

Шокирующая история произошла в Мончегорске 25 марта. Маленького ребенка с многочисленными ранами и синяками доставили в одну из городских больниц. Медики срочно связались с правоохранителями. Сотрудники полиции выяснили, что избил школьника сожитель его матери, мужчина 1995 года рождения. Сама родительница знала о регулярных побоях, но до последнего отрицала факт жестокого обращения с ребенком.

«Мы продолжаем работать с профильными ведомствами в регионе. Ранее обращались в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов. После этого были возбуждены три уголовных дела», — пояснила Кузнецова, добавив, что на этом участие ведомства в случившемся не заканчивается.

Так, была проведена большая работа с бабушкой мальчика, которая взяла его на временное попечение после вопиющего инцидента. Мать, на глазах которой отчим жестоко избивал ребенка, на данный момент изолирована от общения со школьником и проживает на отдельной жилплощади.

«Что касается здоровья мальчика, оно стабилизировалось. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции занятия с психологом были приостановлены. Я считаю, что в кратчайшие сроки нужно найти возможность для восстановления оказания необходимой помощи ребенку в полном объеме», — отметила эксперт.

В заключение Анна Кузнецова добавила, что в настоящий момент за здоровьем малыша и ходом следствия наблюдает почти вся страна. Причем многие люди предлагают личную помощь. Уполномоченный по правам ребенка поблагодарила всех неравнодушных за активную гражданскую позицию и заметила, что ситуация находится на особом контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный блогер Ида Галич готова лично разобраться с истязателем, глумившимся над восьмилетним ребенком из Мончегорска.