Отчим истязал восьмилетнего мальчика в Мурманской области
Дело вызвало широкий общественный резонанс. Известный блогер Ида Галич заявила, что «костьми ляжет», лишь бы упечь злоумышленника за решетку.
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Фото, видео: YAY, Instagram @galichida
Отчим истязал восьмилетнего пасынка в городе Мончегорск Мурманской области. Губернатор региона взял дело под личный контроль. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
О чудовищном происшествии стало известно 25 марта, когда мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами, ранами и выбитыми зубами. В ходе проверки выяснилось, что увечья ребенку нанес его отчим 1995 года рождения. Известно также, что мать малыша знала об издевательствах, однако в присутствии правоохранительных органов все отрицала.
Истязателя взяли под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мать мальчика за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлекли к административной ответственности. Малыш передан под временную опеку прабабушке.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что все причастные, по вине которых мальчик последние несколько лет «жил в этом аду», должны понести ответственность.
Известный блогер Ида Галич также считает, что истязания малыша не могли не замечать соседи и другие взрослые. Знаменитость опубликовала в Instagram видео, в котором высказалась по поводу данной ситуации.
«У меня вопрос к соседям: как должен кричать мальчик, когда совершают такие увечья? Неужели никто не слышал? У меня вопрос к сестре этой горе-матери: неужели вы были не в курсе, что происходит в этой семье?!» — возмутилась Галич.
Блогер заявила, что «костьми ляжет», лишь бы упечь за решетку отчима пострадавшего ребенка, а его мать лишить родительских прав.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Прикамье пьяный отчим жестоко избил пятимесячную девочку.
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