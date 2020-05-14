Пламя охватило кровлю на площади 530 квадратных метров.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Пустующий торговый центр вспыхнул в Гатчине под Петербургом. Как стало известно 5-tv.ru, информация о пожаре по адресу Гатчина, улица Воскова дом 1 поступила на диспетчерский пульт экстренной службы в 21.00.

По данным МЧС, пожар вспыхнул на крыше одноэтажного здания с мансардами на площади 530 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время пожар локализован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре в восьмиэтажном доме на Фрунзенской набережной в Москве.

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