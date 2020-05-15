Советские партийные бонзы могли расправиться с группой Дятлова
Версий гибели уральских студентов 61 год назад становится все больше, но ответ на главный вопрос до сих не найден.
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Фото, видео: Wikimedia / Soviet investigators - "Mysterious Deaths of 9 Skiers Still Unresolved"; Ruptly
Причиной гибели туристической группы студентов из Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет — Прим.ред.) под руководством Игоря Дятлова могла стать расправа над ними отдыхавших в том районе высокопоставленных партийных чиновников.
Согласно этой версии, опубликованной «Утро.ру», ребята своим присутствием в горах могли помешать отдыхающим на природе советским госслужащим, которые якобы после обильных возлияний пришли в ярость и расправились с туристами.
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. С момента трагедии прошел 61 год, но ответа на главный вопрос — как и почему произошла та трагедия, до сих пор нет.
Ранее выдвигалась версия о ритуальном убийстве шаманами из местного народа манси из-за того, что ребята «вторглись» на их территорию. Также предполагалось, что они могли погибнуть от рук сбежавших зеков — в этом регионе и до сих пор располагается множество исправительных колоний.
5-tv.ru подробно рассказывал, кем были погибшие «дятловцы».
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