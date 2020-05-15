Версий гибели уральских студентов 61 год назад становится все больше, но ответ на главный вопрос до сих не найден.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Wikimedia / Soviet investigators - "Mysterious Deaths of 9 Skiers Still Unresolved"; Ruptly

Причиной гибели туристической группы студентов из Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет — Прим.ред.) под руководством Игоря Дятлова могла стать расправа над ними отдыхавших в том районе высокопоставленных партийных чиновников.

Согласно этой версии, опубликованной «Утро.ру», ребята своим присутствием в горах могли помешать отдыхающим на природе советским госслужащим, которые якобы после обильных возлияний пришли в ярость и расправились с туристами.

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. С момента трагедии прошел 61 год, но ответа на главный вопрос — как и почему произошла та трагедия, до сих пор нет.

Ранее выдвигалась версия о ритуальном убийстве шаманами из местного народа манси из-за того, что ребята «вторглись» на их территорию. Также предполагалось, что они могли погибнуть от рук сбежавших зеков — в этом регионе и до сих пор располагается множество исправительных колоний.

5-tv.ru подробно рассказывал, кем были погибшие «дятловцы».

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.93
0.35 79.90
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:59
«Кошечка»: Юлия Беретта показала фрагменты нового клипа
6:52
Европу предупредили о второй волне карантина
6:41
Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции
6:29
Советские партийные бонзы могли расправиться с группой Дятлова
6:19
«Кто-то еще не спит со мной?» — Плетнева в откровенном наряде попросила совета у фанатов
6:08
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео

Сейчас читают

«Больше пены»: Сычев в мыле и с глазами «в кучку» насмешил фанатов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок