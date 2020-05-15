Денис Проценко объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал, почему в России наблюдается низкий уровень смертности от коронавируса. В интервью RT он заявил, что страна смогла подготовиться к пандемии благодаря примеру Италии, которую COVID-19 захлестнул раньше.

«Спасибо Италии: она показала всю угрозу нам», — сказал медик.

Комментируя реплику журналиста издания о низкой смертности в Германии, так как там не стали считать умерших от коронавируса пациентов с диабетом, Проценко отметил, что делать выводы о смертности в России пока рано.

«В госпиталях концентрируется самое большое число больных, и их исход еще непонятен. Поэтому, когда меня спрашивают, а какая у вас выживаемость на длительном ИВЛ, а как можно считать, когда она еще не закончилась», — объяснил врач.

При этом главврач больницы в Коммунарке обратил внимание на то, что большое значение сейчас имеет и подготовка системы здравоохранения.

«Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: «Да вы тут колдуете со статистикой!» — подчеркнул специалист.

По словам Проценко, статистика в России отражает реальную картину, но не стоит забывать, что некоторые пациенты умирают с набором хронических заболеваний, помимо коронавируса, которые могли привести к летальному исходу и без новой инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей будут тестировать на иммунитет к коронавирусу. Жителей столицы бесплатно будут проверять на антитела к COVID-19.

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