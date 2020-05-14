Жителей столицы бесплатно будут проверять на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Более 200 тысяч анализов в сутки: Москвичей будут тестировать на иммунитет к COVID

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жителей Москвы с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать на иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как отмечается на официальном сайте главы города, отбор участников исследования будет проводиться методом случайной выборки. Ежедневно москвичей будут приглашать на сдачу анализов в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки», — отмечается в официальном сообщении Собянина.

Регулярное тестирование москвичей позволит выявить три категории людей. Во-первых, будут выявлены бессимптомные носители COVID-19, которых после получения результатов можно будет сразу же изолировать. Во-вторых, анализ подтвердит COVID-19 у тех, у кого заболевание протекает в средней и тяжелой форме — на этой стадии мазок из носа и ротоглотки может показать неточный результат. И, в-третьих, тестирование выявит тех жителей, у которых выработаны антитела к вирусу.

По словам Собянина, на основе полученных результатов будут приняты обоснованные решения о смягчении действующих ограничений. 

Жителям, выбранным для исследования, придет смс или e-mail. В сообщении будет указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови, куда можно будет позвонить в течение трех дней.

В столичном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 РИА Новости уточнили, что горожане смогут отказаться от тестирования, никакого наказания за это не последует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве за сутки подтвердилось 4 712 случаев коронавируса. 

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Тема:
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