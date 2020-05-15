Жители Приморья пишут городской роман на «удаленке»

Детскому центру досуга в городе Артем Приморского края, как и многим во время пандемии, пришлось закрыть свои двери для посетителей. Но при этом открыть для себя новые возможности, чем увлечь людей на время самоизоляции.

Директор центра предложила всем желающим написать городской роман. По строчке — от каждого жителя Артема. Совместный литературный труд оказался настолько увлекательным, что к его сюжету уже приложили руку и жители из других регионов.

Необычный творческий проект открыл во многих не только писательский талант, но и массу других. А финал, как в хорошей книге, получился неожиданным.

Подробности в видеосюжете Евгения Подтергеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ветеране Великой Отечественной войны, которая организовала сбор средств для медиков, борющихся с COVID-19.

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