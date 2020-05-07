Ветеран Великой Отечественной войны организовала сбор средств для медиков, борющихся с COVID-19
97-летняя Зинаида Корнева из Петербурга несмотря на возраст решила помогать работникам медицинской сферы.
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Фото, видео: zinastories.com, 5-tv.ru
Ветераны объединяются на фоне помощи врачам, борющимся с коронавирусом. 97-летняя Зинаида Корнева из Петербурга по примеру столетнего британца Томаса Мура собирает деньги для медиков-соотечественников. Участница боев Великой Отечественной стала блогером, чтобы привлечь внимание современников к героям наших дней. Фронтовые истории слушала корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи Приморья вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнего ветерана. Участница Великой Отечественной войны справилась с болезнью.
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