Ветераны объединяются на фоне помощи врачам, борющимся с коронавирусом. 97-летняя Зинаида Корнева из Петербурга по примеру столетнего британца Томаса Мура собирает деньги для медиков-соотечественников. Участница боев Великой Отечественной стала блогером, чтобы привлечь внимание современников к героям наших дней. Фронтовые истории слушала корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи Приморья вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнего ветерана. Участница Великой Отечественной войны справилась с болезнью.