«Было сложно решиться»: Тодоренко поставила точку в скандале с домашним насилием
Ведущая откровенно поговорила на эту сложную тему с журналистом Катериной Гордеевой.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Ведущая Регина Тодоренко поставила точку в истории со скандалом по поводу ее высказывания о домашнем насилии, которое вызвало бурю реакций в обществе. Она рассказала в Instagram, кто помог ей разобраться во всем, хотя решиться на такой шаг было непросто.
«Мне было очень сложно решиться на это интервью. Но в ситуации со всем этим инцидентом надо было поставить точку, и мы это сделали. Спасибо, Катя Гордеева, за твой профессионализм и все — даже неудобные вопросы», — написала Тодоренко.
Также она обещала не оставлять тему домашнего насилия и не только помогать освещать ее, но и участвовать в деятельности фонда «Насилию. Нет». Ведущая выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в это непростое время, и заверила, что все будет хорошо.
Поклонники поддержали Тодоренко, хоть нашлись в комментариях и те, кто продолжал выплескивать негатив на ведущую.
«Только по-настоящему сильная женщина способна на такое!»
«Вы молодец! Ваш пример идеально показывает, как выходить из трудных ситуаций»
«Аплодируем вашей силе духа и мудрости!» — писали фанаты.
Скандал вокруг ведущей «Орла и решки» разразился в конце апреля. Комментируя отношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинившей мужа в рукоприкладстве, звезда заявила, что женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение. За это на нее обрушился шквал обвинений в оправдании насильников и домашних тиранов. Более того, как писал 5-tv.ru, ее лишили звания «Женщина года» по версии журнала Glаmour. После этого Регина Тодоренко извинилась, объяснила, что ее слова не так интерпретировали, и даже сняла фильм о семейно-бытовом насилии.
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