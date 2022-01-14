ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 136 571

Этих мужчин невозможно отучить от измен своим вторым половинкам.

ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Katalyst Films

Моногамия не про них. О мужчинах этих знаков зодиака говорят: не пропустят ни одной юбки. Они любвеобильны и продолжат ходить налево до старости. Портал Uznayvse.ru перечислил тех, кого астрологи называют главными бабниками.

Водолей

Охотливый до женского внимания Водолей постоянно флиртует с дамами. Он получает удовольствие, когда те проявляют интерес к его персоне. Его партнерше придется смириться: возлюбленный не изменится. Этот мужчина коллекционирует женщин и не сопротивляется зову природы.

Лев

Покоритель женских сердец изменял, изменяет и будет изменять. Лев — это зверь, который не поддается дрессировке. Можно грозить ему уходом, хлопать дверями и заигрывать с другими. Все это не поможет. Он живет с мыслью, что у настоящего мужчины должно быть много женщин, и не желает от нее отказываться.

Дева

Известный ловелас пустит в ход все свое обаяние, чтобы покорить любую понравившуюся девушку. А потом еще не раз сделает то же самое. Взывать к его морали и совести бесполезно. Мужчина-Дева лишь усмехнется и устроит свидание с очередной спутницей, чтобы доказать: он такой, и его не переделать.

Ранее 5-tv.ru писал, представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины.

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