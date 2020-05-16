Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая

На предстоящей неделе у многих может ярко проявиться некая эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы. В другие моменты проснется вспыльчивость, агрессивность и нетерпеливость.

Положительным же на следующей неделе будет то, что у многих появится ощущение — они снова обретают контроль над непростой ситуацией, сложившейся в социуме в последние месяцы.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Овны на следующей неделе смогут быстро принимать решения. Это поможет им эффективно решать возникающие проблемы и вопросы. Неделя хороша для перемещений, общения, переговоров, мыслительной деятельности.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет относительно спокойной. Умеренная активность, как физическая, так и ментальная будут очень кстати. Если у вас недавно был день рождения или еще предстоит — как обычно, подведите итоги прошедшего года и настройтесь на следующий.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов скорость мышления, которая и так обычно высока, на предстоящей неделе будет просто зашкаливать. С одной стороны, это будет помогать общению и переговорам. С другой стороны, может усилить вашу нервозность и суетливость. Вплоть до нервного перевозбуждения или бессонницы. Вам будет полезно переключаться на простые земные удовольствия.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на следующий неделе рекомендуется физическая активность, чтобы уравновесить часто меняющееся настроение, а также чтобы не поддаваться обидам. Возможно также некоторое напряжение, связанное с тем, что вам будет сложно следовать планам.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя очень благоприятствует в плане творчества и самовыражения. Ваша способность к ярким проявлениям, к тому, чтобы подавать пример и влиять на людей, значительно повысится.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя очень напряженная. Прежде всего вам будет мешать нервозность, а также ваша придирчивость к окружающим. Возможно и прямые конфликты, так как у вас начинается период, связанный с борьбой и конфликтами. Любовная сфера тоже, к сожалению, обещает некоторое напряжение.

Весы — гороскоп на неделю

Весы ожидает неплохая неделя, связанная с приятным гармоничным общением, новыми знакомствами, получением интересных новостей и информации. Само общение будет доставлять вам удовольствие, помогать раскрыться, обрести гармонию в душе.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов неделя будет особо располагать к спонтанности, непредсказуемости, а также к активному поведению. Вам захочется разнообразия в любовной сфере; а возможно всплывут в памяти прошлые романы. Мыслительная же деятельность будет идти «со скрипом».

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов чрезвычайно усилится рассеянность, неспособность выполнять взятые на себя обязательства, непоследовательность. Например, вы можете без злого умысла забыть, о том что договорились о встрече с другом или обещали кому-то помощь. Поэтому слишком много не планируйте на предстоящую неделю, а также учтите возможные форс-мажоры.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам не рекомендуется заниматься планированием и серьезными размышлениями. Такая деятельность будет проходить сложно. Лучше следовать ранее составленным планам. В целом в течение недели у вас будет наблюдаться некоторое внутреннее напряжение.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень позитивна и способствует как ментальному вдохновению и активной умственной деятельности, так и успехам в любовной сфере. Особенно, если это касается проработки существующих отношений, их углубления и сближения.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет напряженной. Прежде всего, на поверхность всплывут сложности с планированием, проблемы с ясностью мышления, а также неспособность следовать взятым на себя обязательствам. Кроме того, возможна некоторая эмоциональная неудовлетворенность, которая будет толкать вас убежать в мир фантазий и грез.

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