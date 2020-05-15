«Полторы минуты страданий»: Оксана Самойлова провела эксперимент над дочкой
Светская львица по примеру Кайли Дженнер проверила силу воли своей малышки.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова решила провести эксперимент над своей дочкой Леей. Она повторила ставший уже популярным челлендж со сладостями по примеру Кайли Дженнер. Оксана поставила перед девочкой тарелку с различными вкусностями и засекла время — сколько Лея сможет продержаться, чтобы не стащить ни одной конфетки.
Можно сказать, что у малышки хорошая сила воли — больше полутора минут Лея смогла продержаться.
Ролик Оксана Самойлова опубликовала в своем профиле в Instagram.
«Как там называется этот челлендж?» — подписала видео светская львица.
Фанатов позабавил такой необычный эксперимент и они отметили выносливость Леи.
«Это почти эксперимент как в детской психологии „Феномен горькой конфеты“»;
«Полторы минуты страданий Леи»;
«Какая хорошенькая. Прям захотелось ее обнять! Молодец, выдержала!»;
«Этот челлендж называется „издевательство над ребенком“!!! Я никогда не выдерживаю!» — прокомментировали пользователи.
Подписчики попросили Оксану провести такой же челлендж с ее дочерью Майей. Они выразили уверенность, что малышка не сможет продержаться как ее сестра, и сразу набросится на сладости.
«Майю просим»;
«С Майей не пройдет так»;
«Я знаю, кто точно не справится с этим челленджем… Майя!!!!!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, старшая дочь Джигана и Самойловой покинула родительский дом.
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