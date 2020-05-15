«Полторы минуты страданий»: Оксана Самойлова провела эксперимент над дочкой

Оксана Самойлова решила провести эксперимент над своей дочкой Леей. Она повторила ставший уже популярным челлендж со сладостями по примеру Кайли Дженнер. Оксана поставила перед девочкой тарелку с различными вкусностями и засекла время — сколько Лея сможет продержаться, чтобы не стащить ни одной конфетки.

Можно сказать, что у малышки хорошая сила воли — больше полутора минут Лея смогла продержаться.

Ролик Оксана Самойлова опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Как там называется этот челлендж?» — подписала видео светская львица.

Instagram @samoylovaoxana

Фанатов позабавил такой необычный эксперимент и они отметили выносливость Леи.

«Это почти эксперимент как в детской психологии „Феномен горькой конфеты“»;

«Полторы минуты страданий Леи»;

«Какая хорошенькая. Прям захотелось ее обнять! Молодец, выдержала!»;

«Этот челлендж называется „издевательство над ребенком“!!! Я никогда не выдерживаю!» — прокомментировали пользователи.

Подписчики попросили Оксану провести такой же челлендж с ее дочерью Майей. Они выразили уверенность, что малышка не сможет продержаться как ее сестра, и сразу набросится на сладости.

«Майю просим»;

«С Майей не пройдет так»;

«Я знаю, кто точно не справится с этим челленджем… Майя!!!!!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, старшая дочь Джигана и Самойловой покинула родительский дом.