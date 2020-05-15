Масштабная проверка прошла во временном госпитале на территории Ленэкспо в Петербурге — пациенты жаловались на плохие условия содержания. В комплексе, рассчитанном на тысячу коек, сейчас находятся пятьсот человек, зараженных коронавирусной инфекцией. По словам людей, в помещениях холодно, а медикаментов не хватает. Информация дошла до губернатора.

В госпиталь нагрянули ревизоры во главе с Александром Бегловым. А вместе с ними и съемочная группа МИЦ «Известия». Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм.

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