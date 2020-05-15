Губернатор Беглов проверил работу временного госпиталя на территории Ленэкспо в Петербурге
Пациенты комплекса, проходящие лечение от коронавируса, жаловались на плохие условия содержания.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга; 5-tv.ru
Масштабная проверка прошла во временном госпитале на территории Ленэкспо в Петербурге — пациенты жаловались на плохие условия содержания. В комплексе, рассчитанном на тысячу коек, сейчас находятся пятьсот человек, зараженных коронавирусной инфекцией. По словам людей, в помещениях холодно, а медикаментов не хватает. Информация дошла до губернатора.
В госпиталь нагрянули ревизоры во главе с Александром Бегловым. А вместе с ними и съемочная группа МИЦ «Известия». Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм.
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