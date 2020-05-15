В медучреждении лечатся инфицированные коронавирусом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

Прокуратура Петербурга провела проверку в «Госпитале для ветеранов войн», развернутом на территории «Ленэкспо». Как рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства городской прокуратуры Альберт Суяргулов, данное медучреждение, в котором лечатся инфицированные коронавирусом, имеет соответствующую лицензию.

Сотрудники ведомства осмотрели как так называемую зеленую зону, так и непосредственно места, где находятся пациенты. Были проверены условия содержания больных, качество их питания, а также оказание медицинской помощи, наличие и исправность соответствующего оборудования.

«Имеются два компьютерных томографа, десять коек для тяжелых больных <…> Имеются душевые с горячей и холодной водой. Очереди в них нет, санитария там обеспечена», — отметил Суяргулов.

Также при проведении проверки были проведены беседы с пациентами — жалоб от них не поступило. Представитель надзорного ведомства добавил, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

Ранее пациенты в Ленэкспо жаловались на плохие условия содержания, в частности, на нехватку медикаментов и низкую температуру в палатах. 15 мая госпиталь проверил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

19:21
«Люблю тебя, Стелла»: Ирина Шейк показала чувственное фото с бывшей девушкой Кристен Стюарт
19:14
Парламент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
19:02
Теперь брюнетка! Шишкова в самоизоляции воспользовалась услугами парикмахера
18:49
Скворцова: 20% доноров крови имеют антитела к COVID-19, но не знают, что болели
18:43
Что стало с актерами фильма «Москва слезам не верит»?
18:42
«Гармонируете»: Елка заключила в объятия собаку Варнавы

Сейчас читают

ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок