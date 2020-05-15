Прокуратура Петербурга проверила госпиталь в Ленэкспо после жалоб пациентов
В медучреждении лечатся инфицированные коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга; 5-tv.ru
Прокуратура Петербурга провела проверку в «Госпитале для ветеранов войн», развернутом на территории «Ленэкспо». Как рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства городской прокуратуры Альберт Суяргулов, данное медучреждение, в котором лечатся инфицированные коронавирусом, имеет соответствующую лицензию.
Сотрудники ведомства осмотрели как так называемую зеленую зону, так и непосредственно места, где находятся пациенты. Были проверены условия содержания больных, качество их питания, а также оказание медицинской помощи, наличие и исправность соответствующего оборудования.
«Имеются два компьютерных томографа, десять коек для тяжелых больных <…> Имеются душевые с горячей и холодной водой. Очереди в них нет, санитария там обеспечена», — отметил Суяргулов.
Также при проведении проверки были проведены беседы с пациентами — жалоб от них не поступило. Представитель надзорного ведомства добавил, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.
Ранее пациенты в Ленэкспо жаловались на плохие условия содержания, в частности, на нехватку медикаментов и низкую температуру в палатах. 15 мая госпиталь проверил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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