Поклонники Валерии перепутали ее с Аллой Пугачевой. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она запечатлена в темных очках и в медицинской маске.

«Карантинолук. Зато можно не краситься. Под маской точно я?» — написала под снимком Валерия и попросила подписчиков придумать свои подписи к фотографии.

Instagram @valeriya

В комментариях многие пользователи отмечают, что в таком виде певица очень напоминает Пугачеву, а некоторые припомнили, что и имена у них на самом деле одинаковые (настоящее имя Валерии Алла Перфилова).

«Алла Борисовна? Ах, Алла Юрьевна!»

«На Пугачеву похожи стали»;

«Вы здесь и правда очень похожи с Аллой Борисовной», — удивляются подписчики.

Как пишет Teleprogramma.pro, пандемию коронавируса Валерия вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным пережидает в своей московской квартире и жалеет, что у них нет дачи, где можно было бы погулять на природе.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, за Аллу Пугачеву приняли телеведущую Екатерину Стриженову.