Валерию в очках и маске перепутали с Аллой Пугачевой — фото
В заблуждение поклонников ввел симок, который певица назвала «Карантинолук».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Instagram @valeriya
Поклонники Валерии перепутали ее с Аллой Пугачевой. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она запечатлена в темных очках и в медицинской маске.
«Карантинолук. Зато можно не краситься. Под маской точно я?» — написала под снимком Валерия и попросила подписчиков придумать свои подписи к фотографии.
В комментариях многие пользователи отмечают, что в таком виде певица очень напоминает Пугачеву, а некоторые припомнили, что и имена у них на самом деле одинаковые (настоящее имя Валерии Алла Перфилова).
«Алла Борисовна? Ах, Алла Юрьевна!»
«На Пугачеву похожи стали»;
«Вы здесь и правда очень похожи с Аллой Борисовной», — удивляются подписчики.
Как пишет Teleprogramma.pro, пандемию коронавируса Валерия вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным пережидает в своей московской квартире и жалеет, что у них нет дачи, где можно было бы погулять на природе.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, за Аллу Пугачеву приняли телеведущую Екатерину Стриженову.
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