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Стриженову в новом образе перепутали с Пугачевой — фото

, 22:58 | Мия Субботина 102

Телеведущая предстала в необычном виде, чем удивила своих фанатов.

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Фото, видео: Instagram @strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова предстала в необычном образе. Знаменитость решила кардинально сменить имидж, чем удивила поклонников, пишет «Дни.ру».

Звезда опубликовала видео из гримерки, где предстала в светлом парике с длинной челкой. На кадрах можно увидеть процесс подбора образа для нового спектакля, который зрители смогут увидеть весной.

«Ищем образ для новой роли на сцене! Пока могу только сказать, что премьера в марте!!!» — подписала пост знаменитость.

Российский актер Гоша Куценко один из первых подметил сходство телеведущей с певицей.

«Пугачева», — написал артист.

Instagram @strizhenovae

Подписчики Стриженовой пришли к мнению, что новый образ ей к лицу. При этом многие отметили поразительное сходство знаменитости с Примадонной.

«Совсем другой человек, новый и красивый, изумительное изменение, здорово!»

«Алла Борисовна, ни дать ни взять»;

«Пугачева, точно!»

«Очень похожи, особенно глаза и парик придает схожесть», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стриженова показала дочь-отличницу и нашла для нее женихов.

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