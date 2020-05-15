Трамп похвастался созданием новой «супер-пупер ракеты»

Заявление с формулировкой «супер-пупер» президент США сделал во время официальной церемонии в Белом доме.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

Соединенные Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет очень быстрой. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы сейчас создаем невероятную военную технику. Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», — сказал Трамп.

Соответствующее заявление он сделал во время официальной церемонии в Белом доме по случаю представления нового флага Космических сил США.

«Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее; Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз; у нас же — в 17 раз», — отметил президент США, не уточнив, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

Как отмечает «Экономика сегодня», одной из самых быстрых российских ракет считается «Авангард». Во время испытаний в конце 2018 года гиперзвуковой блок ракетного комплекса разогнался до скорости в 27 чисел Маха (9 187 метров в секунду). На таких скоростях ее не способна сбить никакая противоракета. В конце 2019 года китайская гиперзвуковая ракета DF-41 показала на испытаниях скорость в 28 чисел Маха (9 528 метров в секунду).

Как сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп рассказывал о создаваемой в США «супербыстрой» ракете еще в феврале. Тогда он оценивал ее скорость «в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычной ракеты». Он объяснял необходимость подобного оружия тем, что у России оно уже есть.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

23:40
Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам
23:28
Валентина Рубцова рассказала, какую фамилию хотела носить
23:14
«Карантин фигуру подпортил»: Наташа Королева показала тело без третьей складки на животе
22:58
Врач-иммунолог оценил шансы повторно заразиться коронавирусом
22:45
Валерию в очках и маске перепутали с Аллой Пугачевой — фото
22:36
Трамп похвастался созданием новой «супер-пупер ракеты»

Сейчас читают

ТОП-5 типов супружеских пар, которые живут как кошка с собакой, но никогда не разведутся
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок