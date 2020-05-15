Трамп похвастался созданием новой «супер-пупер ракеты»
Заявление с формулировкой «супер-пупер» президент США сделал во время официальной церемонии в Белом доме.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds
Соединенные Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет очень быстрой. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы сейчас создаем невероятную военную технику. Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», — сказал Трамп.
Соответствующее заявление он сделал во время официальной церемонии в Белом доме по случаю представления нового флага Космических сил США.
«Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее; Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз; у нас же — в 17 раз», — отметил президент США, не уточнив, о каком именно ракетном вооружении идет речь.
Как отмечает «Экономика сегодня», одной из самых быстрых российских ракет считается «Авангард». Во время испытаний в конце 2018 года гиперзвуковой блок ракетного комплекса разогнался до скорости в 27 чисел Маха (9 187 метров в секунду). На таких скоростях ее не способна сбить никакая противоракета. В конце 2019 года китайская гиперзвуковая ракета DF-41 показала на испытаниях скорость в 28 чисел Маха (9 528 метров в секунду).
Как сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп рассказывал о создаваемой в США «супербыстрой» ракете еще в феврале. Тогда он оценивал ее скорость «в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычной ракеты». Он объяснял необходимость подобного оружия тем, что у России оно уже есть.
Читайте также
87%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?