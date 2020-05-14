В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»

Историк Михаэль Штюрмер уверен, что стратегическая архитектура мира, созданная в период холодной войны, начала разрушаться.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jorge Sanz, Sascha Steinach, via www.imago-i, Silas Stein; РИА Новости / Михаэль Штюрмер

Немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt заявил о приближении «ядерной анархии». Ученый отметил, что стратегическая архитектура мира, которая создавалась в период холодной войны, пошла по пути разрушения. Из-за отсутствия стабильности за счет страха взаимного уничтожения, по его мнению, «стук копыт всадников апокалипсиса приближается».

Михаэль Штюрмер считает, что модель, когда контроль над вооружениями был главным образом в руках России и США в совокупности с Великобританией и Францией, отныне утратила актуальность.

Реальное положение дел в мире указывает, что Соединенные Штаты «уходят в изоляцию», а Китай начинает наращивать обороты. Историк склонен считать, что Поднебесная стремится не только к экономическим достижениям, но и высказывает притязания на власть.

Говоря в материале о России, ученый подметил, что при президенте Владимире Путине страна до сих пор разбирает обломки империи. Несмотря на это, по словам Михаэля Штюрмера, РФ намерена вернуться в мировую политику.

Немецкий историк пишет, что в нынешней ситуации существует необходимость применить «масштабное устрашение с помощью НАТО». Однако на пути восстановления стратегического равновесия стоят не только сами мировые державы, но и развитие цифровых технологий, а также милитаризация космоса.

Михаэль Штюрмер подчеркнул, что уже сейчас членами ядерного клуба становятся Индия и Пакистан. На подходе — Иран и Северная Корея. Подобное положение дел, по утверждению ученого, грозит миру ядерной анархией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
0.15 79.78
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Онлайн-шествие «Бессмертный полк» может продлиться две недели
8:12
Пять фактов о Марке Цукерберге
8:08
«Дюймовочка»: ведущая «Дома-2» поразила фанатов шикарным телом в купальнике
7:59
В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»
7:54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
7:54
Еремей Запрягальник: что можно и категорически нельзя делать 14 мая

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Можно ли вернуть в семью «загулявшего» мужа — мнение психолога
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок