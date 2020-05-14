В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»
Историк Михаэль Штюрмер уверен, что стратегическая архитектура мира, созданная в период холодной войны, начала разрушаться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jorge Sanz, Sascha Steinach, via www.imago-i, Silas Stein; РИА Новости / Михаэль Штюрмер
Немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt заявил о приближении «ядерной анархии». Ученый отметил, что стратегическая архитектура мира, которая создавалась в период холодной войны, пошла по пути разрушения. Из-за отсутствия стабильности за счет страха взаимного уничтожения, по его мнению, «стук копыт всадников апокалипсиса приближается».
Михаэль Штюрмер считает, что модель, когда контроль над вооружениями был главным образом в руках России и США в совокупности с Великобританией и Францией, отныне утратила актуальность.
Реальное положение дел в мире указывает, что Соединенные Штаты «уходят в изоляцию», а Китай начинает наращивать обороты. Историк склонен считать, что Поднебесная стремится не только к экономическим достижениям, но и высказывает притязания на власть.
Говоря в материале о России, ученый подметил, что при президенте Владимире Путине страна до сих пор разбирает обломки империи. Несмотря на это, по словам Михаэля Штюрмера, РФ намерена вернуться в мировую политику.
Немецкий историк пишет, что в нынешней ситуации существует необходимость применить «масштабное устрашение с помощью НАТО». Однако на пути восстановления стратегического равновесия стоят не только сами мировые державы, но и развитие цифровых технологий, а также милитаризация космоса.
Михаэль Штюрмер подчеркнул, что уже сейчас членами ядерного клуба становятся Индия и Пакистан. На подходе — Иран и Северная Корея. Подобное положение дел, по утверждению ученого, грозит миру ядерной анархией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву.
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