У известного актера была киста, которая проросла в бронхи. Легкое начало разрываться.

Участник «Танцев со звездами» Иван Стебунов перенес операцию на легком

Фото: ТАСС / Телеканал "Россия"

Российский актер и участник нового сезона «Танцев со звездами» Иван Стебунов рассказал, что в прошлом году пережил операцию на легком. Об этом 38-летний артист сообщил порталу StarHit.

«Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого, это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам Склифа. 9 октября они удачно провели операцию, и вот теперь я танцую», — сообщил Стебунов.

Актер признался, что есть риск возникновения той же проблемы в левом легком. Чтобы снизить вероятность повторного хирургического вмешательства, актеру приходиться следить за собой.

«Врачи запретили сильные нагрузки, погружения в воду. А еще полгода нельзя летать на самолетах. Мы с женой на машине поехали в Крым. Я успел и отдохнуть, и посниматься. Четыре месяца там мне очень помогли», — рассказал артист.

Стебунов уточнил, что раньше не рассказывал о перенесенной операции, чтобы этот факт никак не повлиял на решения судей в «Танцах со звездами». Сейчас он хорошо себя чувствует и готовится к полуфиналу. При этом зрители прежде замечали, что актера мучает сильная одышка после каждого выступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый сезон «Танцев со звездами» стал беспрецедентным за историю проекта. Он ознаменовался внезапными уходами из шоу нескольких пар и не менее волнующим возвращением участников.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:27
Участник «Танцев со звездами» Иван Стебунов перенес операцию на легком
7:17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
7:16
День Марфы-рассадницы: что можно и категорически нельзя делать 16 мая
7:13
Настасья Шубская очаровала поклонников нежными фото своего утра перед свадьбой
6:59
Врач предупредила россиян об опасности поедания старого картофеля
6:46
«Эти ноги»: Экс-участница «Дома-2» поделилась снимком в одном банном полотенце

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок