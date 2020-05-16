Участник «Танцев со звездами» Иван Стебунов перенес операцию на легком

Российский актер и участник нового сезона «Танцев со звездами» Иван Стебунов рассказал, что в прошлом году пережил операцию на легком. Об этом 38-летний артист сообщил порталу StarHit.

«Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого, это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам Склифа. 9 октября они удачно провели операцию, и вот теперь я танцую», — сообщил Стебунов.

Актер признался, что есть риск возникновения той же проблемы в левом легком. Чтобы снизить вероятность повторного хирургического вмешательства, актеру приходиться следить за собой.

«Врачи запретили сильные нагрузки, погружения в воду. А еще полгода нельзя летать на самолетах. Мы с женой на машине поехали в Крым. Я успел и отдохнуть, и посниматься. Четыре месяца там мне очень помогли», — рассказал артист.

Стебунов уточнил, что раньше не рассказывал о перенесенной операции, чтобы этот факт никак не повлиял на решения судей в «Танцах со звездами». Сейчас он хорошо себя чувствует и готовится к полуфиналу. При этом зрители прежде замечали, что актера мучает сильная одышка после каждого выступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый сезон «Танцев со звездами» стал беспрецедентным за историю проекта. Он ознаменовался внезапными уходами из шоу нескольких пар и не менее волнующим возвращением участников.