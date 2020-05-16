Настасья Шубская очаровала поклонников нежными фото своего утра перед свадьбой

Фанаты супруги хоккеиста Александра Овечкина пишут, что нельзя быть настолько красивой.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Настасья Шубская, супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала полные утонченности и красоты снимки своего утра перед свадьбой. Три кадра она выложила на своей странице в Instagram.

Фотографии Настасья сопроводила только цветочком сакуры, а также хештегами «Утро невесты», «День свадьбы» и «Воспоминания». На снимках 26-летняя Настасья запечатлена в роскошном шелковом пеньюаре.

Instagram @nastyashubskaya

В комментариях восхищаются красотой жены 34-летнего Александра Овечкина.

«Создала же Вселенная такую красоту»;

«Красивая, спокойная, грациозная… Шикарная Настя»;

«Красота неземная! Не перестаю восхищаться»;

«Нельзя быть красивой такой», — написали пользователи.

Как отмечает «Экономика сегодня», свадьбу Настасья Шубская и Александр Овечкин сыграли в августе 2016 года. Об их помолвке стало известно в сентябре 2015-го. Пара растит сына Сергея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Шубская растрогала фанатов снимком с маленьким сыном.

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