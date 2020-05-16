Настасья Шубская очаровала поклонников нежными фото своего утра перед свадьбой
Фанаты супруги хоккеиста Александра Овечкина пишут, что нельзя быть настолько красивой.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Настасья Шубская, супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала полные утонченности и красоты снимки своего утра перед свадьбой. Три кадра она выложила на своей странице в Instagram.
Фотографии Настасья сопроводила только цветочком сакуры, а также хештегами «Утро невесты», «День свадьбы» и «Воспоминания». На снимках 26-летняя Настасья запечатлена в роскошном шелковом пеньюаре.
В комментариях восхищаются красотой жены 34-летнего Александра Овечкина.
«Создала же Вселенная такую красоту»;
«Красивая, спокойная, грациозная… Шикарная Настя»;
«Красота неземная! Не перестаю восхищаться»;
«Нельзя быть красивой такой», — написали пользователи.
Как отмечает «Экономика сегодня», свадьбу Настасья Шубская и Александр Овечкин сыграли в августе 2016 года. Об их помолвке стало известно в сентябре 2015-го. Пара растит сына Сергея.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Шубская растрогала фанатов снимком с маленьким сыном.
Читайте также
87%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?