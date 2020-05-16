По словам эксперта Виталия Красикова, ориентироваться необходимо на четыре основных параметра.

На что обращать внимание при покупке дешевого смартфона?

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта Российского экономического университета имени Плеханова Виталий Красиков в интервью агентству «Прайм» рассказал, на что обращать внимание россиянам при покупке дешевого смартфона.

По словам эксперта, следует воздержаться от приобретения устройств неизвестных брендов. Программное обеспечение гаджета может работать некорректно, а добиться гарантийного обслуживания от производителя не получится.

«Помните о том, что смартфон должен, по крайней мере, позволять осуществлять звонки, и хотя знакомое имя производителя этого не гарантирует на все сто процентов, шанс получить рабочее устройство в этом случае будет выше», — уверен Виталий Красиков.

Специалист отметил, что вторым немаловажным фактором является возможность смартфона работать в сетях формата 3G или 4G. Только при таких условиях пользователь сможет иметь более или менее стабильное подключение к всемирной паутине.

Если внутренняя память устройства не соответствует вашим ожиданием, должна быть возможность установки карты с дополнительным объемом.

Кроме того, россиянам стоит осознавать, что дешевое устройство не сможет обеспечить должное качество фото и видео, а также поддержку современных игр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно дезинфицировать гаджеты.

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