Как правильно дезинфицировать гаджеты?

Samsung поделился рекомендациями по правильной дезинфекции гаджетов. Компания разместила на сайте советы по уходу за электронными устройствами, которые в условиях пандемии всегда должны содержаться в чистоте.

Так, по результатам исследования Deloitte, в среднем пользователи дотрагиваются до телефонов 52 раза в сутки, а в период дистанционной работы это происходит гораздо чаще. Поэтому специалисты рекомендуют дезинфицировать смартфон не реже одного раза в сутки, и особенно после того, как устройство брал в руки другой человек. Эксперты предупреждают, что вирусы могут жить на металлических и пластиковых поверхностях от двух до трех дней.

Для очищения гаджетов рекомендуется протирать корпус смартфона тканью из микрофибры, смоченной в дистиллированной воде или спирте. Подойдут также специальные дезинфицирующие салфетки для электронных устройств или антисептики, нанесенные на ткань. Перед каждой процедурой необходимо убедиться, что гаджет выключен.

Отмечается, что этими способами можно очищать и смарт-часы. Перед дезинфекцией необходимо предварительно снять ремешки.

В конце апреля смартфон был назван потенциальным источником заражения коронавирусом, так как девайс постоянно контактирует с лицом и ушами пользователя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антисептики оказались не спасением от коронавируса, а фактором риска заражения.

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